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İş yeri hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Adıyaman’da, bir iş yerine girerek kasada bulunan bozuk paraları çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde bulunan H.C'ye ait bir iş yerine giren A.Ö., A.D., ve M.A.D., isimli 3 şahıs, iş yeri içerisindeki kasada bulunan bozuk paraları aldı. Aldıkları paralarla kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anlarının saniye saniye kaydettiği güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda A.Ö., A.D., ve M.A.D., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların daha önceden hırsızlık gibi birçok olaya karıştıkları da öğrenildi.
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İş yeri hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
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