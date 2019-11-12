İşadamı Selim Sayılgan ve babası otel bastı, gözaltına alındı!

Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu’nun 2013-2015 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan Antalya’da yanlarındaki silahlı kişilerle Kervansaray Grubuna bağlı bir oteli bastıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Selim Sayılgan ile birlikte hareket eden kişiler otel güvenlik görevlilerinin üzerine araba sürdü. Silahlı kişiler hakkında yapılan şikayet üzerine gözaltı işlemi uygulandı.