Web TV Yaşam İşçi bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada

İşçi bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada

03.01.2020 | 18:31

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iş yerinde tinerin alev alması sonucu kıyafetleri tutuşan ve bir anda alev topuna dönen işçinin yanma görüntüleri güvenlik kameraları tarafından an ve an kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gediz Sanayi Sitesinde bir demir doğrama işletmesinde çalışan İsmail Bozdemir, çalıştığı esnada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tinerin alevlerin arasında kaldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Bozdemir, yardım istemek üzere dışarıya doğru koştu. Bu sırada güvenlik kameraları yanan işçiyi an ve an kayda aldı. Can havliyle yakınlarda bulunan akaryakıt istasyonuna doğru koşan Bozdemir'i fark eden çalışanlar işçinin elbiselerini söndürmeyi başardı.

Vücudunda yüzde 70 yanık meydana gelen Bozdemir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Gediz Devlet Hastanesine, daha sonra da İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sevk edildi. İsmail Bozdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:15
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü 03.01.2020 | 19:07
04:34
90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı 03.01.2020 | 18:31
02:37
Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı 03.01.2020 | 18:31
01:59
Ortalık bir anda savaş alanına döndü...Sopalı kavga kamerada 03.01.2020 | 18:31
01:27
Karlıova’da kar yağışı etkili oldu 03.01.2020 | 18:31
00:39
İşçi bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada 03.01.2020 | 18:31
01:52
Kızı organik yumurta yesin diye çiftlik kurdu 03.01.2020 | 17:41
02:40
İşte Güldür Güldür'ün ünlü oyuncularının gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri... 03.01.2020 | 17:09
21:39
Müge Anlı (3 Ocak 2020 Cuma) Elife Teyze'nin aradığımız eşi canlı yayında... 03.01.2020 | 16:21
00:35
Şanlıurfa'da sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti! 03.01.2020 | 15:56
01:32
Taciz şüphelisini beyzbol sopasıyla dövdüler! 03.01.2020 | 15:03
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 14:29
00:59
Ünlü Şarkıcı Sibel Can'ın, sahnede yere düştüğü anlar kamerada! 03.01.2020 | 14:21
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 12:38
00:40
Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular 03.01.2020 | 12:18
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 12:01
01:06
Van’da yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı 03.01.2020 | 11:47
02:47
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti! 03.01.2020 | 11:04
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 11:06
01:39
Aç kalan tilki Pendik’e indi 03.01.2020 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN