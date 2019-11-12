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Eşini ve çocuklarını erittiği naylon poşetle yaktı! İşkenceci Koca Tutuklandı!

12.11.2019 | 12:03

Erittiği naylon poşetle 20 yaşındaki eşinini yüzünü ve ayaklarını yaktı. Üstelik iddiaya göre küçük çocuklarını da defalarca darp etti. Vahşet Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde yaşanmıştı. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ramazan İ. eşini ve iki çocuğuna defalarca adeta işkence uyguladı. Genç kadın ve çocukları sığınma evine yerleştirilirken, cani koca Ramazan İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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