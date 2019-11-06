Ispanak zehirlenmeleri sonrası halde esnafın elinde kalan tonlarca ıspanak ne olacak?

Art arda yaşanan ıspanak zehirlenmeleri ardından fiyatı hızla düşen ıspanak müşteri bulmakta zorlanıyor. Halde esnafın elinde kalan tonlarca ıspanak kasalarda çürümeye terk edildi. Peki halde esnafın elinde kalan tonlar ıspanak ne olacak? Ispanak zehirlenmeleri ardından esnaf ellerinde kalan ıspanakları ne yapacak? İşte ıspanak zehirlenmeleri ardından sebze ve meyve hallerindeki ıspanak piyasasındaki son durum...