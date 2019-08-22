Isparta’da doktor döven baba-oğul şehir eşkıyaları kamerada!

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen baba-oğuldan birine sağlık raporu verilip, diğerine verilmeyince ortalık karıştı. Oğlu rapor alan, kendisinin hastaneden alması gerektiği söylenen baba, Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) hakaretler ve tehditler savururken, olaya müdahale ederek, sakinleştirmeye çalışan başka bir doktoru oğluyla birlikte darp etti. ASM’de görevli doktorun darp sonucu burnunda 3 kırık ve başında 7 santimetre çapında açılma meydana gelirken ve yapılan operasyon sonucu 20 gün istirahat raporlu olduğu belirtildi. Olaya neden olan baba-oğulun ise sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.