Web TV Yaşam Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi

Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi

16.01.2020 | 14:55

Isparta’da sebze ve meyve halinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalan kadın ezilerek hayatını kaybetti. Olay, saat 13.00 sıralarında Isparta - Antalya karayolu üzerindeki Isparta Merkez Meyve ve Sebze Toptancıları Hali’nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon, sebze ve meyve yüklemek üzere haldeki bir işletmeye geri geri manevra yaptığı sırada kör noktada kalan Dursun Akbaş (65) isimli kadın ezildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Akbaş’ın öldüğünü belirledi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi 01:02
Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi 16.01.2020 | 14:55
Tartıştığı karısının yaralanmasından korkan şahıs tuz ruhu içerek intihar etti 01:07
Tartıştığı karısının yaralanmasından korkan şahıs tuz ruhu içerek intihar etti 16.01.2020 | 12:33
Arkadaş dehşeti kamerada...Bıçakla tehdit edip defalarca tokatla darp etti 02:32
Arkadaş dehşeti kamerada...Bıçakla tehdit edip defalarca tokatla darp etti 16.01.2020 | 11:43
Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 03:49
Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 16.01.2020 | 11:15
İstanbul Sarıyer'de batan balıkçı teknesinde deniz dibinde Mehmetçiklerin kurtarma çalışması görüntüleri ortaya çıktı 07:26
İstanbul Sarıyer'de batan balıkçı teknesinde deniz dibinde Mehmetçiklerin kurtarma çalışması görüntüleri ortaya çıktı 16.01.2020 | 10:44
Esra Erol'da kocasını aldatan kadından şok açıklamalar! Karı koca canlı yayında yüzleşince olanlar oldu... Namusuma göz dikti 10:42
Esra Erol'da kocasını aldatan kadından şok açıklamalar! Karı koca canlı yayında yüzleşince olanlar oldu... "Namusuma göz dikti" 16.01.2020 | 10:06
Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı 01:24
Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı 16.01.2020 | 10:19
İzmir'de ev yangını! Yanan evde küçük Merve can verdi 01:13
İzmir'de ev yangını! Yanan evde küçük Merve can verdi 16.01.2020 | 10:07
Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı 01:51
Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı 16.01.2020 | 10:08
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada 01:46
İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada 16.01.2020 | 10:03
İstanbul'da yangın! Bir işçi yanan konteynerde can verdi 01:16
İstanbul'da yangın! Bir işçi yanan konteynerde can verdi 16.01.2020 | 09:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? 16.01.2020 01:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? (16.01.2020) 16.01.2020 | 09:45
İstanbul Üsküdar'da temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada 00:12
İstanbul Üsküdar'da temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada 16.01.2020 | 09:43
Nişantaşı’nda hareketli dakikalar...Silah sesleri duyuldu 02:31
Nişantaşı’nda hareketli dakikalar...Silah sesleri duyuldu 16.01.2020 | 09:41
Temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada 00:12
Temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı anlar kamerada 16.01.2020 | 09:39
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı? 01:26
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı? 16.01.2020 | 09:27
Rus siyaset uzmanından Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki stratejik ortaklığı hakkında açıklama! 04:25
Rus siyaset uzmanından Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki stratejik ortaklığı hakkında açıklama! 16.01.2020 | 09:30
Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu kamerada 04:17
Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu kamerada 16.01.2020 | 09:33
Kütahya'da kargaların gökyüzündeki dansı kamerada 05:37
Kütahya'da kargaların gökyüzündeki dansı kamerada 15.01.2020 | 22:14
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana takıldı 02:23
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana takıldı 15.01.2020 | 18:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN