Web TV Yaşam Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...

15.01.2020 | 09:10

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Kazada çok sayıda yaralı var... Ekipler yaralılara müdahale ediyor... Kazada 3'ü ağır 29 kişinin yaralı olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgilere göre devrilen otobüsün altında sıkışanları çıkarmak için çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da 10'uncu kattan düşen kadın öldü 01:27
Adana'da 10'uncu kattan düşen kadın öldü 15.01.2020 | 09:48
Eskişehir'de köpekler 6 yaşındaki çocuğun kafa derisini parçaladı 04:36
Eskişehir'de köpekler 6 yaşındaki çocuğun kafa derisini parçaladı 15.01.2020 | 09:42
10. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti 02:14
10. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti 15.01.2020 | 09:39
Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 01:12
Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15.01.2020 | 09:36
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var... 01:55
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var... 15.01.2020 | 09:10
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyrukluların kaldığı binada korkutan yangın 04:25
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyrukluların kaldığı binada korkutan yangın 15.01.2020 | 08:55
İstanbul için asit yağmuru uyarısı! 07:58
İstanbul için asit yağmuru uyarısı! 15.01.2020 | 01:09
Yaşlı kadın, çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü 00:37
Yaşlı kadın, çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü 14.01.2020 | 18:15
Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar 04:16
Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar 14.01.2020 | 18:15
Otomobil yayalara böyle çarptı 05:09
Otomobil yayalara böyle çarptı 14.01.2020 | 18:15
Sapanca Gölü'ndeki 'hayalet ağ' konusunda delil bulunamadı 02:52
Sapanca Gölü'ndeki 'hayalet ağ' konusunda delil bulunamadı 14.01.2020 | 18:16
İstanbul'da çekiciden düşen yaşlı kadın hastanede konuştu! 01:15
İstanbul'da çekiciden düşen yaşlı kadın hastanede konuştu! 14.01.2020 | 17:44
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 14 Ocak 2020 Salı Yarım asır sonra gerçekleşen büyük buluşma! 26:05
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! (14 Ocak 2020 Salı) Yarım asır sonra gerçekleşen büyük buluşma! 14.01.2020 | 12:46
Müge Anlı'da o kadının kandırdığı erkekler tribüne sığmadı! 14 Ocak 2020 Salı 3 çocuk annesi kadından şok... 23:58
Müge Anlı'da o kadının kandırdığı erkekler tribüne sığmadı! (14 Ocak 2020 Salı) 3 çocuk annesi kadından şok... 14.01.2020 | 16:02
Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4’üncü günde de sürüyor 04:15
Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4’üncü günde de sürüyor 14.01.2020 | 14:29
TEM otoyolunda magandalar sıkıştırdıkları araca ateş açtılar 1 yaralı 02:27
TEM otoyolunda magandalar sıkıştırdıkları araca ateş açtılar 1 yaralı 14.01.2020 | 12:46
Hastanede patlama: 2'si ağır 5 yaralı 00:52
Hastanede patlama: 2'si ağır 5 yaralı 14.01.2020 | 12:26
Bakanlık at, domuz ve leş yediren 229 firmayı açıkladı! İşte vatandaşlara at, domuz ve leş yediren o ünlü firmalar markalar... 07:02
Bakanlık at, domuz ve leş yediren 229 firmayı açıkladı! İşte vatandaşlara at, domuz ve leş yediren o ünlü firmalar markalar... 14.01.2020 | 11:43
Müge Anlı'da Türkiye'yi sarsan iğrenç cinayette flaş gelişme! 14 Ocak 2020 Salı Küçük kıza tecavüz eden sapıklar... 21:59
Müge Anlı'da Türkiye'yi sarsan iğrenç cinayette flaş gelişme! (14 Ocak 2020 Salı) Küçük kıza tecavüz eden sapıklar... 14.01.2020 | 11:21
Otobüs terminalindeki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 02:11
Otobüs terminalindeki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 14.01.2020 | 11:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN