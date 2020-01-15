Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Kazada çok sayıda yaralı var... Ekipler yaralılara müdahale ediyor... Kazada 3'ü ağır 29 kişinin yaralı olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgilere göre devrilen otobüsün altında sıkışanları çıkarmak için çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor.