İşsizlere İŞKUR'dan maaş müjdesi! İşsizler İŞKUR'dan nasıl maaş alacak? İŞKUR meslek sahibi yaparken maaş ödeyecek!

İşsizler İŞKUR'dan maaş alacak! İşsiz kalanlar İŞKUR'un 'İşbaşı eğitim' programı sayesinde hem meslek sahibi olacak hem de öğrenirken maaş almaya devam edecek. İşsiz kalanlar İŞKUR'dan işsizlik maaşı almaya devem ederken 'İşbaşı eğitim' programları sayesinde eğitimine devam edip ek maaş da alacak. İŞKUR'dan hem maaş hem de meslek eğitimi kimleri kapsıyor? İŞKUR nasıl meslek sahibi yapacak? İŞKUR kimlere maaş ödeyecek? Tüm detaylar özel haberimizde... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, İŞKUR'un maaş müjdesini ve detayları canlı yayında aktardı...