Web TV Yaşam İstanbul Adalet Sarayı'ndaki intihar girişimi olayında yaşanan şok ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki intihar girişimi olayında yaşanan şok ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

07.11.2019 | 12:27

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Sağlık ekipleri şahsa müdahale ediyor.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Gürültü üzerine güvenlik görevlileri ve polis olay yerine koştu. Polis ekipleri olayı araştırırken alana gelen sağlık ekipleri de şahsa müdahale ediyor. Şahsın sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:57
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki intihar girişimi olayında yaşanan şok ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı! 07.11.2019 | 12:27
05:32
İstanbul Zeytinburnu'nda çıkan kavgada eşini, oğlunu ve damadını vuran zanlı gözaltına alındı! 07.11.2019 | 11:22
01:13
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama 07.11.2019 | 11:21
05:32
Zeytinburnu'nda kavga: eşini, oğlunu ve damadını vurdu 07.11.2019 | 11:36
02:40
Selena dizisinin oyuncularının 2019'daki halleri görenleri şaşkına çeviriyor! O yılların çocuk oyuncuları bugün bakın ne halde... 07.11.2019 | 11:28
02:11
Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada 07.11.2019 | 11:19
23:17
Dikkat bu gıdalar kanser yapıyor! Bu tip yaşam tarzı ve beslenme kanseri adeta davet ediyor... 07.11.2019 | 10:42
02:19
Tekne turu yapan turistlere şok...Manzarayı çekerken su üstündeki cesedi fark ettiler 07.11.2019 | 10:18
01:10
İstanbul’da asker konvoyu çileye döndü 07.11.2019 | 10:01
02:41
Çağın yeni hastalığı: Fomo! Fomo nedir? Fomo hakkında önemli bilgiler 07.11.2019 | 09:59
01:10
Erkek doktor kadın meslektaşını vurdu 07.11.2019 | 09:55
01:10
İstanbul Fatih'te korku dolu anlar 07.11.2019 | 09:51
01:43
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu 07.11.2019 | 09:48
02:20
Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı 07.11.2019 | 09:47
01:32
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest bırakıldı 07.11.2019 | 09:36
00:57
Meteoroloji'den son dakika hava durumu! 7 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? 07.11.2019 | 09:25
03:31
Müge Anlı'da şok aşk cinayetinde katil canlı yayında! "Namusum için öldürdüm" 07.11.2019 | 08:56
01:44
Kameraların yönünü değiştirmelerine rağmen görüntülenmekten kurtulamadılar 06.11.2019 | 18:09
00:42
Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev böyle yandı 06.11.2019 | 18:09
01:00
Engelli kartıyla otobüse binen şahıs şoföre böyle saldırdı 06.11.2019 | 18:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN