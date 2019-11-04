İstanbul Avcılar'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü!
İstanbul Avcılar'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdürdükten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambarlı Mahallesi Balaban Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Ercan A., sabah saatlerinde tartıştığı Seda Kurt'u bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Seda Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçağı yakınlarda bir binanın girişine atan şüphelinin aranmasına başlandı.
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