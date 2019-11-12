İstanbul Bağcılar'da ters yola girmeye çalışan minibüsün otomobili biçtiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Bağcılar’da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kaza da minibüs yan yatarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
02:34
İşadamı Selim Sayılgan ve babası otel bastı, gözaltına alındı! 12.11.2019 | 12:47
02:19
Apple'ın açığını bulan Bursalı lise öğrencisine Apple'dan şok hediye! 12.11.2019 | 12:35
01:03
İstanbul'da vapur ve motorlarda sigara denetimi başladı! 12.11.2019 | 12:28
01:15
00:37
Yaşlı Çiftin Şüpheli Ölümü 12.11.2019 | 12:05
05:09
İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor 12.11.2019 | 12:03
01:16
01:00
04:51
Beyoğlu'nda dehşet... Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı 12.11.2019 | 11:46
02:08
Rabia Naz olayında flaş gelişme! DNA karşılaştırmasında sonuç çıkmadı 12.11.2019 | 11:39
03:30
00:32
5 Kişilik aile mantardan zehirlendi! 12.11.2019 | 11:21
04:56
00:57
İzmir'de 22 göçmen ile 5 organizatör yakalandı 12.11.2019 | 11:11
01:02
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi 12.11.2019 | 11:09
01:16
110 Kişiyi 2,5 Milyon TL Dolandırdılar / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 11:06
00:32
Yaşı küçük hırsızın 397 suç kaydı çıktı! 12.11.2019 | 10:54
01:00