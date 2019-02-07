İstanbul Bahçelievler'de 75 yaşındaki adam kızının aracıyla dehşet saçtı! O anlar kamerada...

Olay Bahçelievler'de sabah saatlerinde meydana geldi. Yaşlı ve hasta olduğu iddia edilen bir adam kızının arabasını gizlice alarak yola çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki adam, sokak içerisinde okula gitmeye çalışan öğrencilerin arasına daldı. Bir öğrenciye çarpan adam çocuğu metrelerce sürükledi. Daha sonra hızını alamayan yaşlı adam okulun duvarına ve burada bulunan doğalgaz kutusuna çarptı ve duvara asılı bir şekilde durabildi.



Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun ve yaşlı adamın yardımına koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğu ve yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.



Dehşet anları kamerada

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de yaşlı adam aracıyla hızlı bir şekilde sokakta seyrederken bu sırada yolda bulunan çocuğa çarpıyor. Bir süre sürüklenen çocuğu yolun kenarına savuran yaşlı adam daha sonra sokağın sonunda bulunan okulun duvarına ve doğalgaz kutusuna çarpıyor.



"Okula giden bir çocuğa çarpmış"

Öte yandan kaza sırasında iş yerinde çalışan ve duydukları ses ile dışarıya çıktıklarını belirten bir görgü şahidi "biz içeride çalışıyorduk ses duyduk ve dışarı çıktığımız da yaşlı bir dayı buraya çarpmıştı. Kamera görüntülerinde de var okula giden bir çocuğa çarpmış ama çocuğun durumu iyiydi. Burada elektrik direği ve benim aracımla birlikte iki araç vardı. Vuran kişiyi tanımıyoruz hastaydı. Kızı daha sonra geldi izinsiz almış ondan da. Şükür ki burada ki direğe çarpmamış ve doğalgaz kutusu patlamadı. Sokakta çocuklar vardı ama birine çarpmış onu da altına almamış sadece sürüklemiş" dedi.