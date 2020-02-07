İstanbul Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşetinde flaş gelişme | Video

İstanbul Bahçelievler’de bir kuyumcuya soyma girişimi yaşanmış, soyguncu elindeki bıçakla kuyumcuyu yaralayarak kaçmıştı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli suç aleti ile kıskıvrak yakalandı.