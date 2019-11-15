İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedinin bulunduğu evde polis incelemesi devam ediyor!
İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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