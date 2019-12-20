İstanbul Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı
Fatih Balat'ta bir kadını arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.
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