İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul'daki barajların doluluk oranı günlerdir alarm veriyor. Son birkaç gündür yağan yağmurlarla barajlar biraz dolmaya başladı. Ancak seviye hala olması gerekenin çok altında. Uzmanlar tasarruf şart diyor. Son yapılan incelemelerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,68 olarak ölçüldü…
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