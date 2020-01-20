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İstanbul Başakşehir'de sürücünün üzerine atlayan köpek aracın devrilmesine sebep oldu

20.01.2020 | 09:44

İstanbul Başakşehir'de köpeğinin sürücünün üzerine atlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, demir dubaya çarparak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir 1. Kısım Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsünün üzerine yanında bulunan köpeği atladı. Bunun üzerine sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, demir dubaya çarparak devrildi. Devrilen otomobil, yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Sürücü, vatandaşların yardımıyla otomobilin içinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan sürücünün durumunun iyi olduğunu belirledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin demir dubaya vurduğu, çarpmanın şiddetiyle yan yattığı görülüyor.


Kazanın sesini duyup dışarıya çıkan Mehmetcan Yeşilgül, Sabah ofisteydik, sesi duyunca dışarıya doğru geldik. Kaldırıma çarptıktan sonra kontrolü kaybedince araba yan devrilmiş. Köpeği de vardı içeride. Köpeği üstüne geldiği için kontrolü kaybettiğini söylemiş, yer de kaygandı. dedi.

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