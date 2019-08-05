İstanbul Bayrampaşa'da minibüste sahte alkol imalatı yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı!

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, 1 Ağustos 22.15 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde açık alanda park haline bulunan bir minibüsün durumundan şüphelenerek kontrol etti. Araçta yapılan aramada, 3 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte viski, 6 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerinde sahte votka, 10 adet 0.25 litrelik pet şişeler içerisinde sahte votka,8 adet 0.7 litrelik cam şişelerde bandrolsüz kaçak rakı,8 adet 1.5 litrelik pet şişeler içerisinde şekerli su, 1 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde ballı su, 5 adet 0.33 litrelik cam şişe içerisinde sahte rakı,2 adet 0.5 litre içerisinde sahte rakı, 1 adet 1.5 litrelik hazır meyve suyu alkol karışımı hazır sıvı madde, 5 adet 5 litrelik boş cam şişe,41 adet 0.5 litrelik boş pet şişe, 31 adet 0.25 boş pet şişe ele geçirildi.



Gözaltına alınan Şaban T. ( 57) isimli erkek şahıs, sahte alkol imal ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Şaban T. savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.