İstanbul Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti!
Olay İstanbul Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.
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