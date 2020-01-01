Web TV Yaşam İstanbul Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti!

İstanbul Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti!

01.01.2020 | 12:01

Olay İstanbul Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.

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