İstanbul Beşiktaş'ta nefes kesen kovalamaca!

Edinilen bilgilere göre olay Zincirlikuyu Koru Sokakta yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, takip ettikleri uyuşturucu zanlısını durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan zanlı, lüks cipiyle ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada zanlının sokakta bulunan 4-5 araca da çarparak zarar verdiği görüldü. Polis ekipleri zanlının kullandığı lüks cipin lastiklerine ateş açarak durmasını sağladı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.