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İstanbul Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

11.11.2019 | 11:37

İstanbul Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza öncesi şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri, şoför Necdet K.'nın olay günü sabahında otobüs kamerasını bilerek bozduğunu tespit etti. Özel halk otobüsünün durağa dalmadan önce sabah saatlerinde şoför Necdet K.'nın kamerayı bozduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şoför otobüs park halindeyken birkaç düğmeye basıyor. Sürücü ardından ayağa kalkarak yukarıya doğru uzanıyor ve kamerayı vurup yönünü değiştirdikten sonra bağlantısını kesiyor.

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