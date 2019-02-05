İstanbul Beykoz’da bıçakla dehşet saçan zanlı davasında karar!

İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı.



Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Beykoz 5'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ile avukatı katıldı.



"Yüzünde sabit iz oluştuğu tespit edildi"

Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu'ndan Hüseyin Aktürk'ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespitine ilişkin istenen raporun geldiğini belirtti. Raporda, Aktürk'ün yüzünde yaralama sonucunda sabit iz oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi. Duruşmada söz alan sanık, "Pazar günü ağabeyimin ameliyatı var. Orada olmak istiyorum" diyerek beraatini istedi.



Sanık hakkında 5 yıl 6 ay 15 gün hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu'nu önce "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemini silahla işleyen sanığın, bu eylemi sonucunda müştekinin yüzünde sabit ize neden olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı 6 yıl 18 aya çıkardı. Mahkeme, cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak, sanığı 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağının sürdürülmesine de hükmetti. Sanık hakkında "silahla tehdit" suçundan ise beraat kararı verildi.

İddianameden;

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Aktürk ile Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun park yüzünden tartışma çıktığı, Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun simit tezgahında bulunan bıçağı alarak araç içerisinde bulunan Hüseyin Aktürk'ü bıçakladığı, tekme ve yumruk atarak darp ettiği anlatılmıştı.



İddianamede, Hüseyin Aktürk'ün aracından inerek bir döviz bürosunda sığındığı, bir süre sonra Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun da döviz bürosuna geldiği ve yerde yatan müştekinin kafasına elindeki bıçakla vurduğu belirtilmişti. Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.