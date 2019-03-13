İstanbul Beykoz'da minibüsün sokak köpeğine çarpma anı kamerada

Olay, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir minibüs sokak arasında hızla ilerlerken karşısına çıkan köpeği acımasızca ezdi. Köpeği ezmesinin ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunan 3 köpek gurubundan biri, hızla gelen minibüsün önüne geçiyor. Daha sonra minibüs köpeği ezerek üstünden geçiyor, köpek çarpmanın etkisi ile bir süre yerden kalkmakta güçlük çekiyor. Bu sırada minibüs arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla uzaklaşıyor.Olayı duyan çevredeki bazı vatandaşlar köpeği hemen veterinere götürdü, yaralı köpek tedavi altına alındı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda her hangi bir yara olmadığı öğrenildi.