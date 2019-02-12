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İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı:1 yaralı!

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı. Kazada genç bir kız hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.40 sıralarında Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yaşandı. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferi yapan metrobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile içeride savrulan yolculardan bir genç kız kafasını araç içinde vurarak hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kıza ilk müdahalesi metrobüs durağındaki yolcular tarafından yapıldı. Kaza yapan araçlar ise yol kapanmaması için uygun bir noktaya çekildi. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri rapor tuttu.
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İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı:1 yaralı!
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