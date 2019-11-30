Web TV Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

30.11.2019 | 14:39

İstanbul Beyoğlu'nda bir internet kafede 4 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım'da Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'ndeki internet kafeye giren 2 kişinin silahla ateş açması sonucu 4 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Yusuf A'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla, Mücahit A'yı saldırıda kullandığı bıçakla gözaltına aldı.

Şüpheliler ile yaralıların daha önce aralarında kavga yaşandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:21
İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! 30.11.2019 | 14:39
06:30
Turşudaki bilinmeyen o ölümcül zehir 'botulizm' zehri karı kocanın hayatını kararttı 30.11.2019 | 12:46
03:44
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar 30.11.2019 | 12:28
02:00
Diyarbakır'da halde 'karpit' uygulanan iş yerinde patlama 1 ölü, 2 yaralı! 30.11.2019 | 11:34
01:43
İzmir'de evinin duvarına yazı yazılan Alevi vatandaş Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dan şüphelendiğini açıkladı! 30.11.2019 | 11:03
01:41
Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı! 30.11.2019 | 10:09
03:26
Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı 30.11.2019 | 10:13
04:28
Mümin Sarıkaya'dan 'Ben Yoruldum Hayat'la Hercai'de gözyaşlarının sel olduğu o anlar... 30.11.2019 | 09:21
09:42
Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı! 30.11.2019 | 01:23
02:56
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 29.11.2019 | 18:01
02:42
Başakşehir'de 250 bin TL'lik kapkaç kamerada 29.11.2019 | 18:01
00:50
Gece lambası içinde uyuşturucu, kum torbası içinde hassas terazi 29.11.2019 | 18:01
00:57
Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu 29.11.2019 | 18:01
00:55
Bursa'da 300 kiloluk ölü yunus bulundu 29.11.2019 | 18:01
03:01
3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden böyle vurdu! 29.11.2019 | 16:30
00:36
İstanbul Maltepe'de 'Şahane Cuma' izdihamında mağazanın camları kırılınca 3 kişi yaralandı! 29.11.2019 | 16:18
02:26
Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdı 29.11.2019 | 15:13
11:01
Müge Anlı'da esrarengiz cinayette stüdyo karıştı! (29 Kasım 2019 Cuma) Canlı yayında birbirlerine girdiler... 29.11.2019 | 14:20
02:15:06
Müge Anlı (29 Kasım 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Müge Anlı'yı çileden çıkartan davranış... 29.11.2019 | 14:00
04:49
İstanbul'da yağmur altında lüks ayakkabı için 'Şahane Cuma' izdihamı! Vatandaşların alışveriş mücadelesi kamerada.. 29.11.2019 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN