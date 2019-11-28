İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafeye silahlı saldırı düzenledi
İstanbul Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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