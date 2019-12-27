İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Yük gemisi Rumelihisarı'nda karaya oturdu

İstanbul boğazında Sarıyer Aşiyan mevkiinde siren sesleriyle birlikte panik anı yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre bir yük gemisinin karaya oturduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları geminin rotasının kilitlendiğini ve sürekli siren sesiyle etrafı uyardığı bilgisini verdi.