İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Yük gemisi Rumelihisarı'nda karaya oturdu
İstanbul boğazında Sarıyer Aşiyan mevkiinde siren sesleriyle birlikte panik anı yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre bir yük gemisinin karaya oturduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları geminin rotasının kilitlendiğini ve sürekli siren sesiyle etrafı uyardığı bilgisini verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Yük gemisi Rumelihisarı'nda karaya oturdu 27.12.2019 | 12:34
12:05
04:17
Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti 27.12.2019 | 11:52
02:29
Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı:3 yaralı 27.12.2019 | 11:29
02:02
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek 27.12.2019 | 11:19
04:09
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem! 27.12.2019 | 11:11
05:04
01:29
01:06
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (27.12.2019) 27.12.2019 | 09:50
02:42
Küçükçekmece'de film gibi soygun 100 bin liralık saat çaldılar 27.12.2019 | 09:25
02:01:53
04:21
Erzurum Mehmet Akif’i unutmadı 26.12.2019 | 18:24
01:10
Hayvansever çift toprak altında kalan yavru köpekleri kurtardı 26.12.2019 | 18:24
00:50
Besni'de yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü 26.12.2019 | 18:24
00:46
Otomobilin motosikletliye çaptığı anlar böyle görüntülendi 26.12.2019 | 18:24
02:14:34
24:05
04:33
05:53
Bor madeninden Alzheimer ve Parkinson tedavisi için yerli ilaç üretildi 26.12.2019 | 12:18
00:54
Önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü 26.12.2019 | 12:09