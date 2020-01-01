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İstanbul Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı

01.01.2020 | 10:14

İstanbul'da Büyükada'dan Bostancı'ya doğru gitmekte olan vapur arızalandı. Büyükada açıklarında mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldular. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Bostancı'ya gitmek üzere Büyükada iskelesinden kalkan bir vapur denizin ortasında arızalandı. Büyükada açıklarında arızalanan vapurun yolcuları büyük panik yaşadı. Mahsur kalan yolcuları kurtarmak için vapurun yanına başka bir vapur yanaştı. İki vapur birbirine halatlarla bağlandı. Yolcular vapurların arasında kurulan bağlantılar ile diğer vapura geçiş yaparak kurtuldu.


O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan vapur denizin ortasında kalıyor. Başka bir vapur arızalanan vapurun yanına yaklaşıp halatlarla bağlanıyor ve yolcular diğer vapura geçiş yapıyor.

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