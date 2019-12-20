İstanbul Büyükada'da korkutan hastalık: 81 at itlaf edildi!

Adalar'da Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinden sonra şimdi de 300 atın öldüğü iddia edildi. Ruam hastalığı nedir insanlara da bulaşır mı? araştırması en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alarak Google Trends listesine de girdi. Dışarıdan gelen atlarda tespit edilen Ruam hastalığının atları öldürmesinden sonra Adalar'a hayvan giriş çıkışı durduruldu.