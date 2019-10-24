Web TV Yaşam İstanbul D-100 Karayolu'nda kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu

İstanbul D-100 Karayolu'nda kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu

24.10.2019 | 09:10

Avcılar, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde iki araca çarptıktan sonra önce takla attı sonra da bariyerlere çarptı. Kaza sonrası bariyerin kapıdan girmesi nedeniyle sürücünün ayak parmakları koptu. Araç içinde kopan parmaklar bulunarak hastaneye götürüldü.

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikametinde gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DS 0566 plakalı aracı makas atarak kullandığı iddia edilen Serdar Ünal'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aynı yönde önünde seyreden iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan diğer iki kişi yara almazken, aracın ön kapısından giren demir bariyer sürücü Serdar Ünal'ın ayak parmaklarını keserek koparttı.


ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ
Yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan aracın çarptığı iki aracın sürücüleri de yara almazken hemen otomobillerini durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Serdar Ünal'ı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Bu sırada polis ekipleri de kazanın meydana geldiği olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçların yan yoldan gitmelerini sağladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serdar Ünal ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araç yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün kopan parmaklarını otomobil içinde ve çevrede aradı.


KOPAN PARMAKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kopan parmaklar araç içinde bulunarak hastaneye gönderildi. Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolu tekrar araçların geçişine açtı.


SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda kazada parmakları kopan sürücünün aranması olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:33
Ağabeyinin husumetlisini öldürdüğünü itiraf etti 24.10.2019 | 09:18
05:52
İstanbul D-100 Karayolu'nda kaza yapan sürücünün ayak parmakları koptu 24.10.2019 | 09:10
01:34
Kazada 10 kişi yaralanmıştı, o anların görüntüsü kameralarda 23.10.2019 | 18:12
04:10
Sokak ortasında insanlara arkadan bıçakla saldıran şahıs kamerada 23.10.2019 | 18:12
02:20
Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı 23.10.2019 | 18:12
00:22
Kontrolden çıkan kamyonet markete böyle daldı 23.10.2019 | 18:12
01:17
Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı 23.10.2019 | 18:12
00:58
Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu 23.10.2019 | 18:12
03:22
Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı 23.10.2019 | 16:55
08:01
İstanbul Beyoğlu'nda 4 arkadaşını yakarak öldüren sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi! 23.10.2019 | 17:08
04:46
İstanbul Maltepe'de cinayet... Yaşlı kadını bilezikleri için torununun kocası öldürdü 23.10.2019 | 16:45
01:46
İstimlak nedeniyle boşaltılan köy mezarlığı taşınıyor 23.10.2019 | 16:38
01:40
Sivaslı vatandaş yolda bulduğu yılanı yakalayıp su şişesine soktu! 23.10.2019 | 16:28
01:03
Van’da PKK’ya operasyon: 5 gözaltı 23.10.2019 | 14:29
02:23
Zayıflama çayı ve enerji içeceklerine dikkat! 23.10.2019 | 14:10
01:04
Beyoğlu’nda arkadaşının ittiği çocuk yüksekten düşerek ağır yaralandı 23.10.2019 | 14:02
01:34
Arkadaşını ezerek öldüren Güner Alvanoğlu’nun yargılandığı davada karar 23.10.2019 | 12:03
01:17
İstanbul Sancaktepe'de yangın 23.10.2019 | 11:29
00:40
Kocaeli'de baba ve bebeğine araba çarptı 23.10.2019 | 11:27
00:55
Bolu'da zincirleme kaza 23.10.2019 | 11:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN