Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul depreminde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı!

İstanbul, Silivri Açıklarında meydana gelen şiddetli deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika bilgileri paylaşılırken, depremin şiddetinin 6 büyüklüğünde belirtildi. Kandilli, İstanbul'un bütün ilçelerinden hissedilen depremin büyüklüğünü 6 olarak duyururken derinliğini 12.6 km olarak açıkladı. AFAD ise, Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurup derinliğini 6.99 km olarak kamuoyu son dakika paylaştı. Öte yandan, Marmara denizi açıklarında ise 3.2 ve 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Gelen bir diğer son dakika bilgisine göre ise, Valilik İstanbul'da okulların tatil edildiğini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul depreminde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN