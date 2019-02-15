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İstanbul E-5'te makas atan sürücü takla attı!

E-5 Otoyolu Kozyatağı Mevkii'nde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı. Trafik magandasının aracı takla atarak bariyerlere çarparken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün E-5 Otoyolu Kozyatağı Mevkii'nde geçtiğimiz akşam meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü karayolunu adeta birbirine kattı. Makas atan sürücü aracıyla başka bir araca çarptı. Makas atan araç takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir araç makas atarak ilerliyor. Makas atan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araç takla atarak beton bariyere giriyor .
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İstanbul E-5'te makas atan sürücü takla attı!
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