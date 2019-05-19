İstanbul Eminönü'de vatandaşların ‘canlı heykel sanatçısıyla’ imtihanı kamerada

Eminönü Meydanı'nda hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Gri renge bürünen heykel sanatçısını karşısında bulan vatandaşlar ilk olarak sahte bir mankenle karşılaştıklarını düşündü. Ancak heykel sanatçısının zaman zaman mimik ve jestlerle tepki vermesi vatandaşlarla arasında renkli görüntülere sahne oldu. Heykelin canlı olup olmadığını anlamak için kimi vatandaşların dokunarak anlamayı kimi vatandaşların ise çimdikleyerek kontrol etmeyi tercih ettiği görüldü.



Heykelin canlı olduğuna kanaat getiren vatandaşlar ise sanatçı tarafından gerçekleştirilen performansı hayranlıkla izledi. Bu performans karşısında vatandaşlar sanatçıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.