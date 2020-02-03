İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi | Video
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.
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