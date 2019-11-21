İstanbul Emniyeti’nden dev ‘yasadışı göçmen’ operasyonu

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı düzensiz göçmenlere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda para karşılığı yasadışı yollarla Türkiye’ye göçmen soktukları tespit edilen 3 polise ile 1 avukat gözaltına alındı. ‘Şok evi’ olarak tabir edilen adreslerde ise toplamda 271 düzensiz göçmen yakalandı.