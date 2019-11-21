İstanbul Emniyeti’nden dev ‘yasadışı göçmen’ operasyonu
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı düzensiz göçmenlere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda para karşılığı yasadışı yollarla Türkiye’ye göçmen soktukları tespit edilen 3 polise ile 1 avukat gözaltına alındı. ‘Şok evi’ olarak tabir edilen adreslerde ise toplamda 271 düzensiz göçmen yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
İstanbul Emniyeti’nden dev ‘yasadışı göçmen’ operasyonu 21.11.2019 | 10:20
01:37
Avcılar’da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı 21.11.2019 | 10:12
02:26
Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü 21.11.2019 | 10:11
00:40
02:47
01:11
03:06
İstanbul'da seyir halindeyken alev alan lüks araç küle döndü 21.11.2019 | 09:12
00:10
Kanarya Mahallesi cinayetinde, zanlı gözaltında 20.11.2019 | 18:54
01:31
Bursa'da feci kaza kamerada 20.11.2019 | 17:59
00:42
00:19
Çorum'da açık kalan kamyonet kapağı yaşlı adamın kafasına çarptı 20.11.2019 | 17:59
04:36
İzmir Menemen'deki çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi! 20.11.2019 | 15:33
04:36
Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu 20.11.2019 | 15:27
02:11:41
00:51
Gasptan tutuklandı kameralara gülerek "iyi olur" dedi 20.11.2019 | 14:44
02:22
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu 20.11.2019 | 14:12
02:57
İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi 20.11.2019 | 14:10
00:59
Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı 20.11.2019 | 14:09
01:34
00:22
Başkentte alkollü sürücünün kuryeye çarptığı anlar kamerada 20.11.2019 | 14:07