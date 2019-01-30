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İstanbul Esenyurt'ta 100 binlerce paket 'Cinsel gücü arttırıcı çikolata' ele geçirildi!

İstanbul Esenyurt'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bulunan işyerine baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan B.V. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.


Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Esenyurt'ta 100 binlerce paket 'Cinsel gücü arttırıcı çikolata' ele geçirildi!
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