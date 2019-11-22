İstanbul Esenyurt'ta araç sürücüsünün yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar kamerada!

İstanbul Esenyurt’ta bir ticari taksi sürücüsünü yavru köpeğe aldırış etmeden, üzerinden geçerek yoluna devam etti. Yaralanan köpek acı içinde kıvranırken, sürücünün köpeği ezdiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.