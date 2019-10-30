İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları cep telefonu kamerasında...

İstanbul Esenyurt'ta dün "sigara isteme" bahanesiyle 5 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde suçu işleyen Kürşat T.ise Esenyurt polisi tarafından kısa sürede yakalandı.