İstanbul Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın çöp kamyonunun altında böyle kaldı

Olay, Esenyurt, Fatih Mahallesi Ünverdi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bahar T. kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmek isterken o sırada çöp toplayan Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kazada Bahar T. ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hastaneye kaldırdı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Görgü tanıkları, kadının kamyonun kör noktasında kaldığını ve şoförün kadını fark etmediğini iddia etti. Fatih Mahallesi Ünverdi caddesinde ilerleyen çöp toplama kamyonu, konteynerdeki çöpleri aldıktan sonra hareket etti. Kamyon, bu sırada yoldan geçen Bahar T.'yi altına aldı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.