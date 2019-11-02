İstanbul Esenyurt'ta siteyi savaş alanına çeviren günlük ev kiralama kavgası kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta, bir sitenin yöneticileri ile sitede günlük ev kiraladıkları iddia edilen kişiler ve bu kişileri kolladıkları iddia edilen site sakini 2 polisin de bulunduğu grup arasında kavga çıktı. Site sakini polislerin, kendilerine bıçak çeken site çalışanı ile bazı kişileri silah çekerek yere yatırması ve daha sonra gelen takviye polislerin toplanan kalabalığı biber gazıyla dağıtması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt 'ta bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce göreve gelen yeni site yöneticisi Tacettin Taştanoğlu ve ekibinin iddiasına göre, kiralık otomobil işi yapan ve aynı zamanda site sakini olan Oğuz E., Abdulkadir G. ve H., sitedeki bazı daireleri günlük kiraya veriyordu. Bir süredir tartışma yaşayan taraflar geçtiğimiz günlerde site bahçesinde tekrar karşı karşıya geldi. Oğuz E'nin bir arkadaşı, darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olunca siteye, polis ekipleri geldi. Site yöneticilerinin günlük kiralama yapanlarla ortak hareket ettiğini iddia ettiği aynı sitede oturan sivil polis memurlarından M.E., ile Abdülkadir G. 'nin polis memuru kardeşi A.G ve ismi öğrenilemeyen bir başka sivil polis memuru da o sırada site önündeydi. Oğuz E. ve Abdulkadir G., ve arkadaşları ile site yöneticileri arasındaki sözlü tartışmalar kavgaya döndü. Site yöneticisinin oğlu İmdat Taştanoğlu, günlük ev kiralayanlarla birlikte olduğunu iddia ettiği, polis memuru ve aynı zamanda site sakini olan M.E. 'ye bıçak çekti. Sivil polis memurları M.E, ve A.G. de silahlarını çekerek site girişinde toplanan kalabalıktaki bazı kişileri yere yatırdı. Yere yatırılanlar arasında bulunan İmdat Taştanoğlu , A.G.'nin kardeşi olan Abdulkadir G. tarafından tekmelendi ve kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerginliğin artması üzerine, takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı, bazı site çalışanları gözaltına alındı.