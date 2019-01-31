İstanbul Eyüpsultan’da ekmek almaya giden çocuğa araba çarptı! Dehşet anları kamerada...

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, yarıyıl tatile nedeniyle Esenetepe'de oturan dayısını ziyarete geldi. Geceyi dayısını evinde geçiren çocuk, sabah ekmek almak üzere dışarı çıktı. Binadan çıktıktan sonra caddeye gelen çocuk, yolun karşısındaki fırına geçmek istedi. Bu sırada içerisinde sürücüyle birlikte 4 gencin olduğu öğrenilen otomobil, yola adım atan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla atan çocuk, park halindeki bir taksiye çarparak yere düştü. Kaza sonucunda çocuk ağır bir şekilde yaralanırken, otomobili kullanan sürücü ise frene bile basmadan kaçarak kayıplara karıştı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk yolun karşısına geçmek için caddeye adım atıyor. O esnada sür'atli olan otomobil çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre havalanan çocuk defalarca takla attıktan sonra park halindeki taksiye çarparak yere düşüyor. Kendisine çarpan araç ise frene bile basmadan arkasına bakmayarak kaçıyor. Kazayı gören bazı vatandaşlar şoke olurken, bazı vatandaşlar ise koşarak çocuğun yanında gidiyor. Vatandaşların çocuğun başında beklerken, dakikalar sonra ambulans geliyor. Çocuk ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor.Kaza sonrası ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi yapılan çocuğun daha sonra devlet hastanesine sevk edildiği ve beli ile bacaklarının kırıldığı için ameliyata alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.Kazayı gören Kürşat Alparslan Turan, "Arkadaş yolun karşısından geliyor. Kendisi burada misafirmiş ve ekmek almaya geliyormuş. 16 yaşındaki bir çocuk kendisi, daha karşıya geçemeden oldu. Araç çok sür'atliydi çocuğa vurdu. Aşağıdaki markete kadar havada uçtu. Çocuğa bir baktık, beli ve bacakları kırılmıştı. Araç hiç durmadı. Kaçan sürücüyü tanımıyoruz. Yaralı çocuk arkadaki komşumuza misafirliğe gelmiş. Fırına ekmek almaya gelirken böyle talihsiz bir olayla karşılaşıyor. Olay sonrası hastaneye kaldırdılar ama akrabalarından duyduğumuza göre beli ve bacağı kırılmış. Ancak hayati tehlikesi yokmuş. Sürücü hiç durmadan kaçtı. Bu nasıl bir şey? Bu kadar sür'atli geçebilecek ne var? 3-4 genç araca binmiş ve hız yapıyorlar. Burası pist, otoban değil. İddiaya göre şahıslar alkollüymüş ve ehliyetleri de yokmuş. Onun için kaçtıkları da söyleniyor. Hatta arkadaşların Kağıthane'de bir mekanda alkol kullanırken yakalandığı söyleniyor. Yaralı çocuk hastaneye yatıyor" dedi.Aynı caddede daha önce de kazalar yaşandığını söyleyen Turan, "Burada yaz boyunca yaşanan 3'üncü kaza, daha önceden yaşlı bir adama ve teyzeye araç çarptı. Biz burada BİMER'e ve daha birçok yere çok kez yazdım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bize gelen cevap ise, 'Burası ambulans ve itfaiyenin kullandığı alternatif yol olduğu için kasis koyamıyoruz' diyorlar. Biz bu kasislerin olmaması nedeniyle çoluğumuzu çocuğumuzu markete gönderemiyoruz. Şimdi anne ve babalar çocuklarını gönderemiyor. Çünkü endişe duyuyorlar. Burası yarış pistine döndü, gece ileride 'drift' atanlar var" ifadelerini kullandı.Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen Eyüpsultan Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, feci kazayla ilgili görgü tanıdıklarının ifadesine başvurdu. Tutanak tutan ekipler, çocuğa çarparak kaçan sürücünün plakasını belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç olduğu öğrenilen sürücü, ertesi gün Kağıthane'de bir mekanda alkol aldığı esnada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Genç sürücünün olay esnasında da alkollü olduğu ve ehliyetinin de olmadığı iddia edildi.