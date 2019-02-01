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İstanbul Eyüpsultan’da fren yerine gaza basan sürücü markete daldı!

İstanbul Eyüpsultan’da otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen bir sürücü, dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca hipermarketin içine daldı. Marketin savaş alanına döndüğü olayda müşteriler neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada kasada ödeme yapan bir adam araç altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir hipermarkette meydana geldi. İddiaya göre 34 VY 9734 plakalı araç sürücüsü market içerisinde alışverişini tamamladıktan sonra aracına bindi. Market alanı içerisinde bulunan otoparktan aracıyla geriye doğru çıktığı anda frenle gaz pedalının yerini karıştıran sürücü süratle hipermarketin içine daldı. Aracın marketin içerisine girmesiyle ortalık savaş alanına dönerken müşteriler büyük panik yaşadı. Kaza sonrası panik yaşayan sürücü otomobilden çıkartılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Araç, olay yerine çağrılan çekici ile marketin içerisinden çıkartıldı.


Aracın markete daldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otoparktan çıkmaya çalışan araç manevra yapacağı sırada birden hızlıca marketin içine giriyor. Çarpmanın etkisiyle market savaş alanına dönerken müşterilerin yaşadığı panik anları görülüyor. Kasanın önünde ödeme yapan bir kişinin son anda altında kalmaktan kurtulduğu görüntülere yansıyor.

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İstanbul Eyüpsultan’da fren yerine gaza basan sürücü markete daldı!
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