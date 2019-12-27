İstanbul Fatih’te hırsızların turisti ve çocuğunu yerde sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Fatih’te kendilerine aile görünümü veren hırsızlar, omzunda çocuğuyla yürüyen turistin telefonunu çaldı. Turistin fark etmesi üzerine kendilerini bekleyen arabaya binip kaçan hırsızlar, adamı ve çocuğunu yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.