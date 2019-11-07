İstanbul Fatih'te içinde 4 kardeşin öldüğü siyanürlü dehşet evinin içinden şok görüntüler
İstanbul Fatih'te kapısında "Dikkat siyanür" notu asılan ve 4 kardeşin cesedinin bulunduğu evin içi ilk kez görüntülendi. 4 kardeşin can verdiği siyanürlü dehşetin yaşandığı; Fatih Oğuzhan Caddesi'ndeki evin içinde pek çok şok detayın olduğu görüldü.
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