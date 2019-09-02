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İstanbul Fatih'te kafede çanta çalan şüpheliler kamerada

İstanbul Fatih'te kafede oturan adamın çantasını çalan 3 şüpheli bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çantanın çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi, Mehmet Lütfü Sokak'ta geçen günlerde meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan kişinin çantası kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çantasının çalındığını fark eden kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalışma başlatan ekipler İskenderpaşa Mahallesi Külhan Sokakta şüpheli davranışlar sergileyen Suriye uyruklu Rafet A.(19), Muhammed H.(22) ve 18 yaşından küçük bir kişiyi durdurarak üstlerini aradı. Şüphelilerin üstünden çalınan çantanın içerisinde olan cep telefonunu bulundu. 3 şüpheli bekçiler tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 3 şüphelinin Üsküdar, Bahçelievler ve Fatih'te farklı adreslerden 3 dizüstü bilgisayar ve 11 cep telefonu çalınmasından arandıkları tespit edildi. Çalınan bilgisayarlar ve cep telefonları şüphelilerin adreslerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rafet A. ve Muhammed H. Savcılığın talimatı üzerine emniyetten serbest bırakılırken, 18 yaşından küçük şüpheli ise 28 Ağustos'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Öte yandan çantanın çalınma anları ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, arkası dönük oturan adama yaklaşan şüpheli çantayı alıp, kaçıyor.

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İstanbul Fatih'te kafede çanta çalan şüpheliler kamerada
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