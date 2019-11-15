İstanbul Fatih'te kan donduran olay... Yoldaki kediye futbol topu gibi şut çekti!
İstanbul Fatih'te yolda gördüğü sokak kedisini tekmeyle metrelerce havaya uçuran cani ruhlu adamın dehşet veren hareketi güvenlik kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda metrelerce havaya uçan kedi bir apartman boşluğuna düştü.
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