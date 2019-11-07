İstanbul Fatih'te korku dolu anlar
Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. 6 katlı bir binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Bina hemen boşaltıldı. Yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Alevler 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
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