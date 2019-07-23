Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul Fatih'te müşterisine bıçakla saldıran taksiciyi trafik polis böyle sakinleştirdi!

İstanbul Fatih'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Fatih'te müşterisine bıçakla saldıran taksiciyi trafik polis böyle sakinleştirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN