İstanbul Fatih’te ortalığı savaş alanına çeviren kaza kamerada

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa'da meydana geldi. İddiaya göre caddede hızla giden 34 FY 0222 plakalı lüks araç, bir anda kontrolden çıktı. Lüks otomobil önce bir binanın kolonuna, ardından bir iş yerinin girişine çarparak yolun karşısına savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



"Araç süratli bir şekilde gelerek dükkanımızın içine daldı"

İş yeri sahibi İshak Yıldız, dükkanının içine doğru gelen aracın süratli olduğunu belirterek, "Kaza sabah saat 5 gibi olmuş, araba süratli bir şekilde gelerek dükkanımızın içine dalıyor. Çerçeveyi, camı her tarafı perişan etti. Zararımızı gidermek için sabahtan beridir uğraşıyoruz. Sabah geldiğimde gördüm olayı onlarda da hasar varmış. Onlara da bize de bayağı zarar oldu" dedi.



Kaza anı kamerada

Ortalığı birbirine katan süratli sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yol üzerinde seyreden bir araç bir iş yerinin girişine çarpıyor. Süratli gelen aracın çarpmanın etkisiyle yolun karşısına savrulması görülüyor. Ortalığı savaş alanına çeviren aracın savrulduktan sonra ters yöne dönmesi görüntülere yansıyor.